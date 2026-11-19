डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गुरुव्रार को एक्यूआई 300 के नीचे है। इससे साफ है कि हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है।

पिछले कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 300 से कम है। जिसे दिल्ली के लोग अपने लिए राहत के रूप में देख रहे हैं। बुधवार को भी एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया था।

लंबे समय से दमघोंटू हवा में सांस ले रहे थे लोग

हालांकि, लंबे समय से दिल्ली के लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर थे। हवा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का सुधार दर्ज नहीं किया जा रहा था।