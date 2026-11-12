दिल्ली में 565 तक पहुंचा AQI, लेकिन 24 घंटे पुराने डेटा के भरोसे हो रहे फैसले; सवालों में GRAP सिस्टम

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राजधानी में हवा की गुणवत्ता हर घंटे बदल रही है। कहीं प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं हवा की रफ्तार बढ़ने पर कुछ राहत मिल रही है।

इसकी निगरानी के लिए दिल्ली में 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हैं, जिनमें ज्यादातर रियल टाइम आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।

इसके बावजूद सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली ऐसी है कि प्रदूषण के बदलते स्तर के अनुरूप तत्काल कदम उठाने के बजाय बीते 24 घंटे के औसत आंकड़ों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अगले चरण पर विचार करने की प्रक्रिया भी इसी व्यवस्था से जुड़ी है। नतीजा यह कि जब तक प्रतिबंध लगाने का फैसला होता है, तब तक कई बार मौसमी परिस्थितियां बदलने से प्रदूषण घटने लगता है।

मौसम बदलने तक फैसलों में होती है देरी बृहस्पतिवार को इसका एक और उदाहरण देखने को मिला। सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर के आसपास हवा की रफ्तार बेहद कम हो गई। इसके साथ ही प्रदूषित हवा का फैलाव थमने लगा और स्मॉग की परत मोटी होती गई।

निजी एजेंसियों के वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसरों पर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। आईक्यूएयर के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर साढ़े तीन बजे डिफेंस कॉलोनी का एक्यूआई 565 और पंजाबी बाग का 559 तक पहुंच गया। इस दौरान लोगों को घुटन, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हुई।

तत्काल कार्रवाई के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत यह स्थिति सरकारी निगरानी और कार्रवाई की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब प्रदूषण की निगरानी के लिए इतने केंद्र मौजूद हैं और मौसम के साथ हवा की गुणवत्ता में बदलाव की जानकारी लगातार मिल रही है तो फिर तत्काल कार्रवाई के लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं है?