डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार लुढ़कता जा रहा है। आज यह 300 के नीचे यानी की 222 पर गया है, जिसे खराब (Poor) श्रेणी का माना जाता है।

दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में भी एक्यूआई 300 के नीचे ही रहा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार था। इस वजह से लोग प्रदूषित आबोहवा में सांस लेने को मजबूर थे।

लोगों को मिली राहत

खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यहां तक बुजुर्ग और बच्चे भी घर से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे।

ऐसे में अगर आज यानी की मंगलवार को एक्यूआई 222 है , तो इसे निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जाना चाहिए। ,

स्थान AQI श्रेणी आनंद विहार 222 खराब अशोक विहार 235 खराब बवाना दिल्ली 290 खराब चांदनी चौक दिल्ली 326 बहुत खराब आईजीआई एयरपोर्ट 242 खराब जेएनयू 315 बहुत खराब

वहीं, मौसम विभाग की ओर से अगले पांच दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली में झमाझम बारिश होती है, तो इससे लोगों को प्रदूषण से बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।

लोगों को हो रही कई समस्याएं

शासन प्रशासन की ओर से भी लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अब इन प्रयासों के असर धरातल पर भी देखने को मिल रही है।