दिल्ली के लोगों को मिली प्रदूषण से राहत, AQI लुढ़ककर पहुंचा 300 से नीचे
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे 222 पर आ गया है, जिससे लोगों को प्रदूषण ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली का AQI 222 पर आया, 'खराब' श्रेणी में।
पिछले दिनों 400 पार था, अब मिली बड़ी राहत।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना जताई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार लुढ़कता जा रहा है। आज यह 300 के नीचे यानी की 222 पर गया है, जिसे खराब (Poor) श्रेणी का माना जाता है।
दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में भी एक्यूआई 300 के नीचे ही रहा। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार था। इस वजह से लोग प्रदूषित आबोहवा में सांस लेने को मजबूर थे।
लोगों को मिली राहत
खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यहां तक बुजुर्ग और बच्चे भी घर से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे।
ऐसे में अगर आज यानी की मंगलवार को एक्यूआई 222 है , तो इसे निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जाना चाहिए। ,
|स्थान
|AQI
|श्रेणी
|आनंद विहार
|222
|खराब
|अशोक विहार
|235
|खराब
|बवाना दिल्ली
|290
|खराब
|चांदनी चौक दिल्ली
|326
|बहुत खराब
|आईजीआई एयरपोर्ट
|242
|खराब
|जेएनयू
|315
|बहुत खराब
वहीं, मौसम विभाग की ओर से अगले पांच दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली में झमाझम बारिश होती है, तो इससे लोगों को प्रदूषण से बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।
लोगों को हो रही कई समस्याएं
शासन प्रशासन की ओर से भी लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं और अब इन प्रयासों के असर धरातल पर भी देखने को मिल रही है।
इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली का एक्यूआई 300 के नीचे आ गया था और एनसीआर के अन्य इलाकों में भी एक्यूआई 300 के नीचे आ गया था। पिछले पांच दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। राजधानी का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं।