दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हुई मुरादाबाद की हवा, दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, मौसम में ठंडक भी महसूस हुई, लेकिन शहर की हवा से प्रदूषण का जहर कम नहीं हुआ। रविवार शाम छह बजे के आसपास मुरादाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 314 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली का एक्यूआइ 270 रहा। यानी मुरादाबाद की हवा दिल्ली से 44 अंक ज्यादा प्रदूषित रही। हालांकि, दोपहर में 334 तक पहुंचा एक्यूआई शाम को कुछ कम हुआ, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।

शहर के छह निगरानी केंद्रों में चार पर एक्यूआई 300 के पार रहा। कांशीराम नगर में 319 और जिगर कॉलोनी में भी 319 एक्यूआइ दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार और मंगलवार को घने कोहरे की चेतावनी है। इसके बाद भी सुबह के समय धुंध या कुहासा छाने का अनुमान है। अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान 19.8 से गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में प्रदूषण के साथ बदलते मौसम की दोहरी चुनौती लोगों की सेहत और रोजमर्रा की आवाजाही पर असर डाल सकती है।

प्रदूषित शहर: शहर एक्यूआई गजरौला 322

मुरादाबाद 314

बिलेपाड़ा 321

दिल्ली 270

नोएडा 250 चार केंद्रों पर 300 पार प्रदूषण बुद्धि विहार 342

ईको हर्बल पार्क 313

रोजगार कार्यालय 299

जिगर कॉलोनी 319

कांशीराम नगर 319

ट्रांसपोर्ट नगर 290 दिल्ली से 44 अंक ज्यादा प्रदूषित मुरादाबाद मुरादाबाद: 314 दिल्ली: 270 सुबह 0.4 मिलीमीटर बारिश रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। अगले सात दिनों में न्यूनतम तापमान 19.8 से गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।