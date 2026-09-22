दिल्ली में बढ़ सकता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय, सरकार गंभीरता से कर रही बढ़ोतरी पर विचार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सेवा संकल्प अभियान के तहत दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान में 23 सितंबर से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी।

‘आंगन का मिलन’ नाम से होने वाले इन कार्यक्रमों में करीब 25 हजार लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 लोगों के शामिल होने की संभावना है। अभी अांगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12 हजार 700 रुपये महीना मानदेय मिलता है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों, महिलाओं और परिवारों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके योगदान को सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।