द्वाराहाट में मानदेय व मनरेगा मुद्दों पर ग्राम प्रधानों का गुस्सा फूटा, ब्लाक कार्यालय में तालाबंदी

जागरण संवाददाता, द्वाराहाट। मानदेय वृद्धि व वीबी जीरामजी (मनरेगा) योजना पर आंदोलित पंचायत प्रतिनिधियों का धैर्य जवाब दे गया। लगातार मुद्दा उठाने के बावजूद शासन व सरकार ने सुध न ली तो ग्राम प्रधान ब्लाक मुख्यालय जा धमके।

अधिकारी कर्मचारियों को बाहर निकाल कार्यालय में ताला जड़ दिया। प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। ब्लाक कर्मचारियों के मान मनोव्वल पर तीन घंटे बाद ताला खोला गया। चेतावनी दी कि अब भी सुनवाई न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को ग्रामप्रधानों ने ब्लाक मुख्यालय कार्यालय गेट पर ताला जड़ धरना दिया। आंदोलन को समर्थन देते हुए प्रमुख डा. आरती किरौला भी धरने पर बैठी। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा से संबंधित बकाया देयकों का भुगतान करने, श्रमिकों की आनलाइन उपस्थिति पर रोक लगाकर पुरानी व्यवस्था लागू करने, हटाए गए जाब कार्ड धारकों का नाम पुन: जुड़वाने सहित उनकी कई मागें नहीं सुनी जा रही हैं।