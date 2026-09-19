अल्मोड़ा में मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाएं बनकर तैयार, सुबह से पूजा-अर्चना का दौर

अल्मोड़ा। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में चल रहे ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के तहत मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमाएं बनकर तैयार हो गई हैं। प्रतिमाओं के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर परिसर में भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया।

मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं को आकर्षक रूप देने के लिए कदली वृक्ष से विशेष रूप से प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। प्रतिमाओं के निर्माण के दौरान कलाकारों ने परंपरागत विधि और धार्मिक मान्यताओं का विशेष ध्यान रखा। प्रतिमाओं के पूर्ण रूप में तैयार होने के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी।

नंदा देवी मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए दर्शन कर रहे हैं। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नगर के विभिन्न हिस्सों से भी लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।