दिल्ली एयरपोर्ट पर चलेगी ड्राइवरलेस ट्रेन, 13 मिनट में T1 से T3 पहुंचेंगे; 3500 करोड़ का मास्टर प्लान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले समय में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल खासकर टर्मिनल दो और तीन से टर्मिनल एक जाना अब और भी आसान होगा।

दिल्ली एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल ने अपने नए मास्टर प्लान के तहत एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) चलाने की योजना बनाई है।

डायल के सीईओ प्रदीप पणिक्कर का कहना है कि जानकारी देते हुए भरोसा जताया कि यह इंट्रा-एयरपोर्ट ट्रांजिट सिस्टम वर्ष 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की डिजाइन और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2030 तक तैयार होगा एपीएम सिस्टम डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पणिक्कर के अनुसार, वर्तमान में टी-1 से टी-3 टर्मिनल के बीच जाने में सड़क मार्ग से 15 से 20 मिनट लगते हैं, जो ट्रैफिक या वीआइपी मूवमेंट के दौरान और बढ़ जाता है।

एपीएम के शुरू होने से टी-1 और टी-3 के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 13 मिनट रह जाएगा। कुल 7.3 किलोमीटर लंबे इस रूट में 5.3 किमी हिस्सा एलिवेटेड (ऊंचा) और 2 किमी धरातल पर होगा। इस मार्ग में कुल 6 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें टी-1, टी-3, कार्गो एरिया और एरोसिटी के तीन स्टेशन शामिल हैं। ट्रेनें हर 10 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। उन्होंने बताया कि टी-1, टी-3 और एरोसिटी के स्टेशन दिल्ली मेट्रो से सीधे जुड़े होंगे, जिससे यात्री आसानी से मेट्रो और एपीएम के बीच आ-जा सकेंगे। कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा मुफ्त रहने की उम्मीद है।