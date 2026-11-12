दिल्ली में अगले 2 दिन और बिगड़ेंगे हालात, चांदनी चौक और IIT में 500 पहुंचा AQI; 10 इलाकों की हवा 'गंभीर'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीदों के बीच हवा एक बार फिर 'बहुत खराब' हो गई है। कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

बृहस्पतिवार को राजधानी का 24 घंटे का औसत एक्यूआई बढ़कर 350 पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले यह 313 था। आसमान पर धूल और धुएं की परत छाई रही। लोगों को आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

59 में से 10 केंद्रों पर गंभीर श्रेणी में प्रदूषण केंद्रीय निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 10 पर एक्यूआई गंभीर, 42 पर बहुत खराब, चार पर खराब और केवल एक केंद्र पर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया।