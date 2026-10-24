दिल्ली की हवा में तीन दिन बाद सुधार, 200 से नीचे पहुंचा AQI; तापमान में भी गिरावट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में लगातार तीन दिन तक 'खराब' श्रेणी में रहने के बाद शनिवार को वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार शाम चार बजे 191 दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को यह 230 था।

तीन दिनों बाद सुधरा हाल

इसके साथ ही दिल्ली की हवा 'खराब' से सुधरकर 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि, प्रदूषण से मिली यह राहत कितनी देर तक बनी रहेगी, यह आने वाले दिनों के मौसम पर निर्भर करेगा।



सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 230 दर्ज किया गया था। शनिवार को इसमें 39 अंकों की गिरावट आई। लगातार तीन दिन तक खराब श्रेणी में रहने के बाद एक्यूआइ का 'मध्यम' स्तर पर पहुंचना राहत की बात है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयास जारी इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 23 अक्टूबर के एक्यूआइ के आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रदूषण के स्तर में सालाना आधार पर कमी आने की बात कही। उनके अनुसार, 23 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआइ 2026 में 230, 2025 में 305 और 2024 में 364 दर्ज किया गया था।