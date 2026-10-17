दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आया बड़ा सुधार, सर्दियों में बढ़ सकती है प्रदूषण से निपटने की चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष दिल्ली की हवा अपेक्षाकृत साफ रही है। 17 अक्टूबर तक अच्छी, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी की वायु गुणवत्ता वाले कुल 211 दिन दर्ज किए गए हैं।

करोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 को छोड़ दें तो वर्ष 2016 से लेकर अब तक सबसे बेहतर स्थिति है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे रेखा गुप्ता सरकार द्वारा प्रदूषण रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम बता रहे हैं।

सर्दियों में वायु गुणवत्ता को लेकर बढ़ेगी चुनौती मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि असली चुनौती आगामी सर्दियों में होगी। इस दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, हवा की कम गति और अन्य मौसमी कारकों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक, समन्वित और परिणामोन्मुखी रणनीति अपनाई है।

दस सालों में पहली बार दिखा अंतर दिल्ली में वर्ष 2016 में अच्छी से मध्यम श्रेणी की वायु गुणवत्ता वाले 110 दिन ही दर्ज हुए थे। वर्ष 2016 की इसी अवधि में खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणी की वायु गुणवत्ता वाले 168 दिन दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या घटकर 79 दिन रह गई है।

प्रदूषण रोकथाम के लिए उठाए गए कदम मंत्री ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर लगातार काम हो रहा है। इनमें मशीनीकृत सड़क सफाई, पानी का छिड़काव, एंटी-स्माग गन की तैनाती, सड़कों का पुनर्विकास एवं सुधार, निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण शामिल है।