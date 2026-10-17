बेटों से मुंह मोड़ रहे बेऔलाद, दिल्ली में गोद ली गईं 1000 से ज्यादा बेटियां; 10 साल के आंकड़ों ने चौंकाया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी का यह आंकड़ा सुकून देता है कि गोद लेने के मामले में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। वर्ष 2015-16 से अब तक एक हजार से अधिक बच्चियों और करीब 760 लड़कों को नए परिवार मिले हैं।

वहीं, वर्ष 2025-26 में छह विशेष जरूरत वाले बच्चों को भी परिवार मिला। इनमें दो बच्चों को देश में और चार को विदेश में गोद लिया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, विशेष जरूरत वाले बच्चों को गोद लेने के लिए परिवारों को जागरूक करने और बच्चों के कौशल विकास पर भी काम किया गया है।

गोद लेने में बेटियों की संख्या अधिक

गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा गोद लेने संबंधी नियम, 2022 के तहत पूरी की जाती है।

पहले बाल कल्याण समिति जांच के बाद बच्चे को कानूनी रूप से गोद दिए जाने योग्य घोषित करती है। इसके बाद बच्चे का उपयुक्त परिवार से मिलान किया जाता है। सभी जरूरी औपचारिकताएं और सुरक्षा संबंधी जांच पूरी होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट गोद लेने का आदेश जारी करते हैं। विशेष बच्चों को भी मिला परिवार विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, पहले विशेष जरूरत वाले बच्चों को गोद लिए जाने के मामले नहीं के बराबर थे। ऐसे बच्चों को परिवार दिलाने के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल पर काम करने के साथ ही संभावित माता-पिता को उनकी जरूरतों के प्रति जागरूक किया गया।