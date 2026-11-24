डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 239 है, जिसे राहत के रूप में देखा जा रहा है।

गौर करने वाली बात है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्यूआई का ग्राफ गिरता जा रहा है। खास बात यह है कि यह एक्यूआई 300 से नीचे ही खिसक रहा है, जिस वजह से दिल्ली के लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं।

सरकार की ओर से किए जा रहे कई प्रयास इससे पहले, सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 246 दर्ज किया गया था। उधर, सरकार की ओर से भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।