दिल्ली में सांसों का संकट, वायु गुणवत्ता में नहीं कोई सुधार, AQI 400 पार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी की हवा अभी-भी जहरीली बनी हुई है।

राहत की गुंजाइश अभी-भी नजर नहीं आ रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, तो यह 400 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है, जिसे बहुत ही खतरनाक श्रेणी का माना जाता है। इस वजह से लोग जहरीले वातावरण में सांस लेने को मजबूर हैं।

जहरीले वातावरण में सांस लेने को मजबूर लोग हालांकि, सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में कई तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। लेकिन, इन दावों और वादों का हकीकत से कोई नाता नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से लोग जहरीले वातावरण में सांस लेने को मजबूर हो रहे हैं।

वहीं, अगर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, तो जहांगीरपुरी में एक्यूआई 278, बुराड़ी 405, लोनी गाजियाबाद 250, पंजाबी बाग 261, नॉर्थ कैंपस 376, विवेक विहार 291, नोएडा सेक्टर 62 351 के करीब एक्यूआई पहुंच चुका है।