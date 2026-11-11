दिल्ली की हवा में घुला जहर: दीवाली के अगले दिन 80 फीसदी प्रदूषण पटाखों से, आज भी 'बेहद खराब' वायु गुणवत्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के मॉडल के अनुसार, दीवाली के अगले दिन सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण में 80 प्रतिशत से ज्यादा योगदान पटाखों के धुएं का था। शहर पहले से ही कई स्रोतों से प्रदूषण झेल रहा था, फिर भी आतिशबाजी का असर साफ दिखा।

मौसम विभाग के मुताबिक, आज से 13 नवंबर तक दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। शुरुआती आंकड़ों में कुछ स्टेशनों पर एक्यूआई 380 के आसपास दर्ज किया गया है। घना कोहरा और कम तापमान प्रदूषण को जमीन के पास बनाए रख रहा है। दिल्ली सरकार पानी छिड़काव और अन्य उपाय जारी रखे हुए है।

दिवाली (आठ नवंबर) पर दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 376 रहा, जो पिछले पांच साल में त्योहार के दौरान सबसे खराब स्तर था। सोमवार को भी हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी रही और शहर पर घना धुंध छाया रहा।

मंगलवार को कुछ राहत मिली। दोपहर 4 बजे एक्यूआई 299 पर पहुंचकर ‘खराब’ श्रेणी में आ गया, लेकिन शाम 6 बजे फिर 302 हो गया और ‘बहुत खराब’ श्रेणी में चला गया। मंगलवार सुबह 1 से 9 बजे तक भी पटाखों का योगदान 29.9 प्रतिशत रहा, जबकि द्वितीयक कार्बनिक यौगिक 17.5 प्रतिशत थे। वाहनों का उत्सर्जन तीसरा बड़ा स्रोत रहा।