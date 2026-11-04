राजधानी के 22 इलाकों में सांसों पर संकट, IIT दिल्ली में AQI 458 पार; 288 दिनों का रिकाॅर्ड टूटा
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 20 जनवरी के बाद सबसे खराब होकर 377 AQI पर पहुंच गया, जिसमें IIT ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 दर्ज किया गया। यह 20 जनवरी के बाद सबसे खराब स्तर है।
दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 22 पर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इस बार प्रदूषण में पराली जलाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान प्रमुख रहा।
IIT दिल्ली में AQI 458, पंजाबी बाग में 448
बुधवार को IIT दिल्ली में सबसे अधिक 458 AQI दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में यह 448, जबकि मुंडका में 439 रहा।
दिल्ली का औसत AQI: 377
इस साल 20 जनवरी को AQI: 378
288 दिनों में बुधवार की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही।
59 में से 22 निगरानी केंद्रों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।
59 निगरानी केंद्रों में 22 पर हवा गंभीर श्रेणी में
बुधवार को दिल्ली के निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण की स्थिति इस तरह रही:
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वायु गुणवत्ता श्रेणी
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निगरानी केंद्र
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गंभीर
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22
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बहुत खराब
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32
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खराब
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5
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कुल
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59
पराली जलाने का योगदान 20.2 प्रतिशत
IITM पुणे की निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सबसे अधिक 20.2 प्रतिशत रहा। परिवहन क्षेत्र 15.5 प्रतिशत योगदान के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
प्रदूषण के प्रमुख स्रोत और उनका योगदान:
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स्रोत
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योगदान
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पराली जलाना
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20.2%
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परिवहन
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15.5%
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आवासीय स्रोत
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3.8%
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उद्योग
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2.9%
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निर्माण गतिविधियां
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2.2%
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कचरा जलाना
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1.3%
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सड़क की धूल
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1.1%
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अन्य क्षेत्र
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1.0%
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अन्य स्रोत
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28.5%
पिछले तीन दिनों से बदल गया प्रदूषण का प्रमुख कारक
बुधवार को दिल्ली में PM 10 प्रदूषण का प्रमुख कारक बनकर उभरा। इससे पहले लगातार तीन दिनों तक PM 2.5 प्रमुख प्रदूषक था। PM 10 का संबंध मुख्य रूप से सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल से होता है।
NCR के जिलों में गाजियाबाद का योगदान सबसे अधिक
दिल्ली के प्रदूषण में NCR के पड़ोसी जिलों की हिस्सेदारी भी दर्ज की गई। इसमें गाजियाबाद का योगदान 7 प्रतिशत रहा। इसके बाद रोहतक, गुरुग्राम और सोनीपत का स्थान रहा।
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जिला
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योगदान
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गाजियाबाद
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7%
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रोहतक
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3.8%
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गुरुग्राम
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2.7%
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सोनीपत
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2.2%
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जींद
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1.8%
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भिवानी
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1.3%
अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम
बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक था। हवा में नमी का स्तर 98 से 61 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया।
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