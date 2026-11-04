राजधानी के 22 इलाकों में सांसों पर संकट, IIT दिल्ली में AQI 458 पार; 288 दिनों का रिकाॅर्ड टूटा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 दर्ज किया गया। यह 20 जनवरी के बाद सबसे खराब स्तर है।

दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 22 पर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इस बार प्रदूषण में पराली जलाने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान प्रमुख रहा।

IIT दिल्ली में AQI 458, पंजाबी बाग में 448

बुधवार को IIT दिल्ली में सबसे अधिक 458 AQI दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में यह 448, जबकि मुंडका में 439 रहा।

दिल्ली का औसत AQI: 377

इस साल 20 जनवरी को AQI: 378

288 दिनों में बुधवार की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही।

59 में से 22 निगरानी केंद्रों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया।

59 निगरानी केंद्रों में 22 पर हवा गंभीर श्रेणी में

बुधवार को दिल्ली के निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण की स्थिति इस तरह रही:

वायु गुणवत्ता श्रेणी निगरानी केंद्र गंभीर 22 बहुत खराब 32 खराब 5 कुल 59

पराली जलाने का योगदान 20.2 प्रतिशत

IITM पुणे की निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सबसे अधिक 20.2 प्रतिशत रहा। परिवहन क्षेत्र 15.5 प्रतिशत योगदान के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

प्रदूषण के प्रमुख स्रोत और उनका योगदान: