दीवाली पर दिल्ली में रेड अलर्ट, धनतेरस से 6 दिन तक NCR में सांस लेना मुश्किल; लगेगा GRAP-3?

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में इस बार दीवाली जहरीली हवा के बीच मनने के आसार हैं। त्योहार से पहले ही राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है और छह नवंबर यानी धनतेरस से AQI के 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने का पूर्वामान है।

मौसम विभाग और IITM द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इसके बाद भी अगले छह दिनों तक भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण जल्द लागू किया जा सकता है।

दिल्ली में फिलहाल GRAP का दूसरा चरण लागू है, लेकिन प्रदूषण के बढ़ते स्तर से इसके सभी उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी जैसे उपायों के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है।