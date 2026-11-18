जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शिव विहार इलाके में मंगलवार रात माता-पिता की आंखों के सामने सोफे पर सो रहा नौ साल का बच्चा जिंदा जल गया। सोफे के पास ही बिजली का सॉकेट लगा हुआ था।

आशंका है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी ने सोफे में लगी फोम की वजह से आग पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली कि माता-पिता भी बच्चे को बचा नहीं सके।

मृतक की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई है। गोकलपुरी थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में केस दर्ज किया है।

चिंगारी से सोफे में लगी आग, बच्चा नहीं बच सका

प्रियांशु अपने परिवार के साथ शिव विहार में रहता था। परिवार में पिता जितेंद्र कुमार और मां के अलावा एक छोटा भाई है। जितेंद्र कपड़े की दुकान पर काम करते हैं।

परिवार ने बताया कि रात करीब 11 बजे प्रियांशु कमरे में सोफे पर सो रहा था। माता-पिता रसोई के पास बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान बिजली के सॉकेट से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं और सोफे में आग लग गई।