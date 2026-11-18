जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक चर्चित यूट्यूबर के घर में एक युवक जबरन घुस गया। एक तरफा प्यार में सीधे चेन्नई से युवती के घर पहुंचा और शादी करने की जिद करने लगा।

यूट्यूबर के परिवार ने मिलकर युवक को बुरी तरह से पीट दिया। अस्पताल में नौ दिन तक चले इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गाजीपुर जिला निवासी अभिनव के रूप में हुई है। वह चेन्नई की एक कंपनी में नौकरी करता था। मधु विहार थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर यूट्यूबर के पिता व एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। सात नवंबर को पहुंचा था युवक मधु विहार थाना क्षेत्र निवासी यूट्यूबर की जल्द ही शादी होने वाली है। पिछले कुछ सप्ताह से वह अपनी शादी की वीडियो इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर अपलोड कर रही थी। पुलिस ने बताया कि सात नवंबर को यूट्यूबर अपने घर पर थीं। उसी दौरान एक अज्ञात युवक जबरन उनके घर में घुस गया और उनसे शादी करने को कहने लगा।

इससे यूट्यूबर के स्वजन भड़क गए और युवक की जमकर पिटाई कर दी। यूट्यूबर के स्वजन ने ही पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने घायल युवक को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे राजीव गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। 15 नवंबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।