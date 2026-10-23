दिल्ली के 48 गांवों की बदलेगी तस्वीर, 'शहरी' दर्जा मिलने से विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली के 48 गांवों को शहरी दर्जा देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। दिल्ली के बदलते शहरी स्वरूप के बीच इन गांवों की कानूनी स्थिति बदलने से इनके सुनियोजित विकास का रास्ता तैयार होगा।

माना जा रहा है कि इससे सड़क, सीवर, जलापूर्ति, जल निकासी और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों का आकलन कर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य यह पहल मास्टर प्लान-2041 के मसौदे के अनुरूप विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि गांवों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बनाए रखते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है।

भूमि, निर्माण और विकास से जुड़े नियमों में बदलाव दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(ए) के तहत इन गांवों को शहरीकृत करने का निर्णय लिया गया है।अधिसूचना जारी होने के बाद इनका दर्जा ग्रामीण से शहरी हो जाएगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में भूमि उपयोग, निर्माण और विकास गतिविधियों से जुड़े नियमों तथा प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर स्पष्टता आएगी।

शहरी दर्जा मिलने के बाद क्या होगा? शहरी दर्जा मिलने का अर्थ यह नहीं है कि सभी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध हो जाएंगी। इनके विकास के लिए संबंधित एजेंसियों को स्वीकृत योजनाओं, वैधानिक मंजूरियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार काम करना होगा।