दिल्ली में खेलते-खेलते लापता हुई 3 साल की बच्ची, 5 घंटे बाद झाड़ियों में मिली; पुलिस ने खंगाले CCTV फुटेज

राजीव रंजन, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने भारत नगर थाना क्षेत्र में सतर्कता दिखाते हुए तीन साल की बच्ची को पांच घंटे से अधिक समय बाद सकुशल बचा लिया।

बच्ची खेलते समय रास्ता भटककर रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर पहुंच गई थी और वहां झाड़ियों में फंस गई। बच्ची के सुबह से लापता होने पर स्वजन परेशान थे।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद बच्ची को सुरक्षित बरामद कर परिवार से मिलवा दिया।

लापता होने की सूचना पुलिस को दी

पुलिस के अनुसार, बच्ची कबीर नगर स्थित जेजे क्लस्टर की रहने वाली है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते समय घर से दूर निकल गई थी। इस दौरान वह रेलवे ट्रैक पार कर दूसरी ओर पहुंच गई। वहां दुर्गम रास्ते और भारी बारिश के कारण वह वापस घर नहीं लौट सकी। बच्ची की मां ने सुबह से उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी।