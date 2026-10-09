दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 34 IAS-दानिक्स अफसरों का ट्रांसफर; स्वास्थ्य सचिव भी बदले गए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 34 IAS और दानिक्स अधिकारियों के तबादले किए हैं।

इनमें स्वास्थ्य सचिव रूपेश कुमार ठाकुर और एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त सत्येंद्र सिंह दुश्रावत समेत कुछ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जो हाल में अलग-अलग मामलों को लेकर चर्चा में रहे थे।

रूपेश ठाकुर और सत्येंद्र सिंह दुश्रावत की बदली जिम्मेदारी

स्वास्थ्य सचिव रूपेश कुमार ठाकुर को डूसिब का सीईओ बनाया गया है। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की ओर से दवा खरीद घोटाले को लेकर कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बाद तबादला किया गया है।

वहीं, एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त सत्येंद्र सिंह दुश्रावत को उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक बनाया गया है। हाल ही में सीबीआइ ने विज्ञापन विभाग के एमसीडी कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। बिपुल पाठक को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार 1992 बैच के बिपुल पाठक को सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर बनाए रखते हुए डीएचएफसी, डीएसएफडीसी, एससी/एसटी/ओबीसी, डब्ल्यूसीडी और वित्तीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।