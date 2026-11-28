राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ठंड ने अभी एंट्री भी नहीं ली है, अभी सुबह के सामय हल्का कोहरा पड़ रहा है। इसके बावजूद ट्रेनों की चाल बिगड़ने लगी है। कई ट्रेनें दो से आठ घंटे तक की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं। सबसे अधिक विलंब से पूर्व दिशा की ट्रेनें चल रही हैं।

वहीं, आने वाले दिनों दैनिक यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल की 25 पैसेंजर ट्रेनें 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। यानी तीन माह तक दैनिक यात्रियों को अपने कार्य स्थल पर पहुंचने में परेशानी होगी।