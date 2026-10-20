दिल्ली में खुलेंगे 150 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 61 केंद्रों के लिए टेंडर जारी; घर के पास मिलेगा इलाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लोगों को उनकी कॉलोनियों के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाजनक तरीके से इलाज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार करीब 150 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है।

इनमें से 61 आरोग्य मंदिरों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों के शुरू होने से स्थानीय लोगों को सामान्य बीमारियों के इलाज और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दूर स्थित अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है कि जिससे बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम किया जा सके। 61 आरोग्य मंदिरों के लिए टेंडर जारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत इन्हें चार स्थानों पर भवनों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी उप-स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत करने के लिए निविदा जारी की है। इस कार्य पर 74 लाख 59 हजार 891 रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावित कार्य पंजाबी बाग, तिलक विहार और चंचल पार्क, बक्करवाला सहित चार स्थानों पर किया जाएगा। 150 नए आरोग्य मंदिरों के लिए जगह तलाश इससे पहले, दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में 31 दिसंबर 2025 तक 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दर्ज किए गए थे। गत 14 अक्टूबर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की घोषणा की।

लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे लोग 150 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। यहां बता दें कि पूर्व की आप सरकार के समय के मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में आप की सरकार जाने के बाद से ही बंद हो गए थे।