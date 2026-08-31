दिल्ली में टीचर की पिटाई से 10 वर्षीय छात्रा की मौत, शिक्षा निदेशालय ने बनाई जांच कमेटी; परिजनों ने किया प्रदर्शन

नितीश कुमार सिंह, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-दो के पूर्वी विनोद नगर स्थित सर्वोदय कन्या-बाल विद्यालय में कक्षा सात की 13 वर्षीय छात्रा अवनी की शिक्षिका की पिटाई के बाद मौत होने के आरोप से सोमवार को हंगामा मच गया।

बच्ची की मौत से नाराज स्वजन और अन्य अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशालय ने जांच कमेटी गठित की है। कमेटी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। स्वजनों ने क्या लगाया आरोप? स्वजन का आरोप है कि किताब नहीं लाने पर शिक्षिका मीनू ने अवनी की पिटाई की थी। 22 अगस्त को उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे इहबास अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 27 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच के लिए शिक्षा निदेशालय ने कमेटी गठित की है।

पिटाई कर बाथरूम में कर दिया था बंद अवनी खिचड़ीपुर में परिवार के साथ रहती थी और विद्यालय की सुबह की पाली में पढ़ती थी। उनका आरोप है कि किताब नहीं लाने पर शिक्षिका ने बच्ची की पिटाई कर बाथरूम में बंद कर दिया था। मानसिक उत्पीड़न और पिटाई से उसकी तबीयत बिगड़ गई।