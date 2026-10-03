DDCA की अंडर-19 टीम चयन पर सवाल, Yo-Yo टेस्ट में फेल खिलाड़ी चुने; शॉर्टलिस्ट से बाहर नाम भी शामिल

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की वीनू मांकड़ अंडर-19 टीम के चयन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 16 सदस्यीय टीम में ऐसे पांच खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जो यो-यो फिटनेस टेस्ट में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर सके।

इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि टीम में शामिल आर्यन शर्मा का नाम यो-यो टेस्ट के लिए जारी 69 खिलाड़ियों की शार्टलिस्ट में भी नहीं था। ऐसे में चयन प्रक्रिया में फिटनेस टेस्ट और शार्टलिस्टिंग के मानकों को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

योयो टेस्ट में हुए फेल, फिर भी टीम में मिली जगह वीनू मांकड़ अंडर-19 टीम में धन्या नकरा, उदय चावला, रुद्र देव यादव और पार्थ राज यो-यो टेस्ट में असफल रहे थे। इसके बावजूद इन्हें अंतिम टीम में शामिल किया गया है।

वहीं आर्यन शर्मा को शार्टलिस्ट किए गए 69 खिलाड़ियों में जगह नहीं मिली थी, लेकिन वह 16 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। ऐसे में सवाल है कि जब खिलाड़ियों के चयन के लिए फिटनेस टेस्ट और शार्टलिस्टिंग को आधार बनाया गया था तो बाद में किन मानकों के तहत इन खिलाड़ियों का चयन हुआ।

अंतिम चरण में चयन प्रक्रिया के मापदंड पर सवाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डीडीसीए की चयन प्रक्रिया में अंतिम चयन का वास्तविक मापदंड क्या है? यदि यो-यो टेस्ट अनिवार्य फिटनेस मानक है तो उसमें असफल खिलाड़ियों को किस आधार पर टीम में जगह दी गई और यदि चयन में अन्य मानदंड भी हैं तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।