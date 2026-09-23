डीपीएल से यूपी टी-20 लीग तक मैच फिक्सिंग की आहट, डीडीसीए ने BCCI का दरवाजा खटखटाया

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली। राज्यों में शुरू हुई लीग में भी फिक्सिंग की गूंज सुनाई दे रही है। जहां दिल्ली क्रिकेट लीग (डीपीएल) में फिक्सिंग के आरोपों से तहलका मच गया है तो वहीं उत्तर प्रदेश टी-20 लीग में भी एक खिलाड़ी की शिकायत एंटी करप्शन यूनिट ने दी थी जिसके बाद उसे इस साल खत्म हुई लीग से पहले ही निकाल दिया गया था।

डीपीएल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाड़ी की ओर से फिक्सिंग की पेशकश की शिकायत और पूर्व रणजी खिलाड़ी रचित भाटिया के स्टिंग आपरेशन में किए गए दावों ने डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामले में डीडीसीए ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) से मार्गदर्शन मांगा है। हालांकि, डीडीसीए ने स्पष्ट किया है कि स्टिंग में लगाए गए आरोप अभी सत्यापित नहीं हैं और किसी खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी को दोषी नहीं माना जा सकता।

वहीं उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि एंटी करप्शन यूनिट ने मेरठ मेवरिक्स के खिलाड़ी ऋतिक वत्स को लेकर शिकायत की थी। इस कारण से वत्स को इस साल लीग शुरू होने से पहले ही बाहर कर दिया गया था।ऋतिक कई साल तक मेरठ टीम के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 14 सितंबर 2024 को मेरठ मेवरिक्स के लिए आखिरी मैच खेला था।

बीसीसीआई के एंटी करप्शन अधिकारी लीग का हिस्सा यूपीसीए के एक अधिकारी ने दैनिक जागरण से कहा कि हमने बीसीसीआइ के एंटी करप्शन के अधिकारियों को लीग में लगाया है। एसीयू की तरफ से शिकायत मिली थी कि एक खिलाड़ी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को संपर्क किया था। एसीयू की शिकायत पर यूपीसीए ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वत्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया।

हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस खिलाड़ी पर बैन लगाया गया है या नहीं। हालांकि उन्होंने संकेत दिए कि इस खिलाड़ी का चयन उत्तर प्रदेश की टीमों में नहीं होगा। फिक्सिंग की आहट: मालूम हो कि इससे पहले तहलका वेबसाइट की अंडरकवर जांच में पूर्व रणजी खिलाड़ी रचित भाटिया ने दावा किया कि उसने आइपीएल-2025 के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से जुड़ी अंदरूनी जानकारी सट्टेबाजों तक पहुंचाई।

उसने कहा कि उसने जानबूझकर दो वाइड गेंदें फेंकीं और प्रत्येक के लिए आठ लाख रुपये मिले। उसने नागालैंड रणजी टीम में चयन के लिए 15 लाख रुपये देने का भी दावा किया। ये सभी दावे फिलहाल जांच और स्वतंत्र पुष्टि के अधीन हैं। स्टिंग में डीपीएल में भी आहट: भाटिया ने आइपीएल में स्पाट फिक्सिंग के लिए एक करोड़ रुपये और टास से पहले प्लेइंग इलेवन की जानकारी के लिए 60 लाख रुपये का दावा किया।

डीपीएल के लिए उसने दोनों गतिविधियों की कीमत 40 लाख रुपये बताई। जांच में तीन अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स और नार्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के मुकाबले से पहले टीम की प्लेइंग इलेवन की जानकारी दिए जाने का दावा भी सामने आया।एसीयू को दी जानकारी: इसी बीच डीपीएल-2026 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने एक खिलाड़ी की ओर से की गई भ्रष्ट पेशकश की जानकारी एंटी करप्शन विंग (एसीयू) को दी।

यूपी के खिलाड़ी की तरफ से की गई पेशकश डीडीसीए के एक पदाधिकारी ने कहा, यह पेशकश उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी की ओर से की गई थी, जो उत्तर प्रदेश की टी-20 लीग में भी खेल रहा था। डीडीसीए ने इस मामले में बीसीसीआइ को पत्र लिखकर आगे की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन मांगा है।

वहीं डीडीसीए की तरफ से लिखित बयान जारी करके कहा गया है कि डीपीएल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रत्येक टीम के साथ सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार-रोधी अधिकारियों की तैनाती की गई थी।डीडीसीए ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए आरोप अप्रमाणित हैं।