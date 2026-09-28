दशहरा-दिवाली पर दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका, DDA लाएगा नई हाउसिंग स्कीम; 1-2 और 3 BHK के विकल्प

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आगामी त्योहारों के सीजन में घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) नई आवास योजना लाने की तैयारी कर रहा है।

अक्टूबर- नवंबर में दशहरा- दीवाली के आसपास प्रस्तावित इस योजना में नरेला समेत अन्य इलाकों में चार हजार से अधिक फ्लैट शामिल किए जा सकते हैं। इनमें एक, दो और तीन बीएचके श्रेणी के फ्लैट होंगे। योजना के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी।

बढ़ाई जा सकती है बुकिंग अवधि डीडीए अधिकारियों के अनुसार, इसके साथ मौजूदा कर्मयोगी आवास योजना और नागरिक आवास योजना की बुकिंग अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इन दोनों योजनाओं में फिलहाल 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इनकी बुकिंग अवधि सितंबर के अंत तक है, जिसे करीब एक महीने बढ़ाने की संभावना है।