प्रयागराज में घर लेने का सुनहरा मौका! PDA की 6 आवासीय योजनाओं में 465 फ्लैटों की बिक्री प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने अपनी छह आवासीय योजना में फ्लैटों की बिक्री प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी है। शहर में फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग कभी भी आवेदन कर सकेंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर फ्लैटों की बिक्री की जाएगी। पीडीए छह आवासीय योजनाओं में 465 फ्लैटों की बिक्री करेगा।

अब तक पीडीए की आवासीय योजनाओं में फ्लैटों की बिक्री के लिए एक माह की अवधि निर्धारित कर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते थे। निर्धारित समय में आवेदन नहीं करने पर इच्छुक लोगों को अगली प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता था।