दिल्ली में 17 लाख झुग्गीवासियों को मिलेगा मकान, आसपास मिलेंगी रोजगार-सुविधाएं; DDA ने निजी डेवलपर्स से मांगा सहयोग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली को झुग्गीमुक्त बनाने के लिए जहां झुग्गी वहीं मकान उपलब्ध कराने को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व अन्य विभाग काम कर रहे हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान 2027 में 17 लाख झुग्गीवासियों को पुनर्वास करने का लक्ष्य है। इसके लिए डीडीए ने निजी डेवलपर्स और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्हें परियोजना की संरचना, कार्यान्वयन तंत्र, जोखिम, वित्तपोषण पर चर्चा की गई।

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश के अनुसार झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेशक बैठक आयोजित की गई। मास्टर प्लान में विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी को एक ऐसे शहर में बदलने का प्रयास करना है जिसमें सभी के लिए अवसर उपलब्ध हो। समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देते हुए पुनर्विकास के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान किया जाना है।