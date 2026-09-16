दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम, डीडीए ने इंदिरा कल्याण विहार में शुरू किया सर्वे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की प्रक्रिया अब जमीन पर आगे बढ़ने लगी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इंदिरा कल्याण विहार से झुग्गीवासियों के सर्वे का काम शुरू किया है। ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, साइट-2 स्थित इस जेजे क्लस्टर में डीडीए की इन-सीटू स्लम पुनर्वास शाखा की टीमें घर-घर जाकर निवासियों की संख्या और पुनर्वास के लिए उनकी पात्रता से जुड़े दस्तावेज जुटा रही हैं।



सर्वे का मकसद यह पता लगाना है कि क्लस्टर में कितने परिवार रह रहे हैं और इनमें से कौन पुनर्वास योजना के तहत पात्र है। डीडीए ने झुग्गीवासियों से सर्वे के दौरान मौजूद रहने और मांगी गई जानकारी व दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार, इंदिरा कल्याण विहार के बाद राजधानी के अन्य जेजे क्लस्टरों में भी चरणबद्ध तरीके से सर्वे कराया जाएगा।

एक जनवरी 2025 की कटआफ तिथि तय की गई इस सर्वे की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि झुग्गी पुनर्वास के लिए तैयार की गई दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति-2026 में पात्रता के लिए एक जनवरी 2025 की कटआफ तिथि तय की गई है। यानी सर्वे में दस्तावेजों के आधार पर यह भी देखा जाएगा कि संबंधित परिवार तय पात्रता शर्तों को पूरा करता है या नहीं।