राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नरेला में सस्ते घर की तलाश कर रहे लोगों को एक और मौका दिया है। डीडीए आवास निवेश योजना-2026 के तहत 1487 अतिरिक्त एलआईजी फ्लैट पेश किए गए हैं।

इनकी बुकिंग 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पहले चरण में योजना के तहत पेश किए गए सभी एलआईजी फ्लैट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में बुक हो गए थे। इसी को देखते हुए डीडीए ने अतिरिक्त फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

ये सभी फ्लैट नरेला के सेक्टर जी-2 से जी-6 स्थित पॉकेट-वी में हैं। हालांकि, डीडीए के अनुसार फ्लैटों की संख्या में बदलाव संभव है। इच्छुक लोग डीडीए के आवास पोर्टल https://eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए एक लाख रुपये बुकिंग राशि जमा करनी होगी। 25 प्रतिशत छूट के बाद करीब 15 लाख कीमत इन फ्लैटों का प्लिंथ एरिया करीब 49.90 वर्ग मीटर है। इसमें बालकनी और साझा क्षेत्र भी शामिल हैं। डीडीए ने इनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये से अधिक रखी है, लेकिन 25 प्रतिशत छूट के बाद कीमत 15,01,049 रुपये होगी।