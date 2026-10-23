नरेला में DDA के 1,648 फ्लैट लेने का सुनहरा मौका, जानें कब खुलेगी बुकिंग? एक लाख है बुकिंग अमाउंट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) नरेला में 1,648 अतिरिक्त एलआईजी फ्लैट उपलब्ध कराएगा। डीडीए आवास निवेश योजना 2026 के तहत इन फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रत्येक फ्लैट की अनुमानित कीमत 14.95 लाख रुपये होगी।

नरेला के डीडीए फ्लैट्स का कितना है एरिया? ऑनलाइन बुकिंग 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से शुरू होगी। आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

ये फ्लैट नरेला के सेक्टर जी-2 से जी-6, पाकेट-1 में स्थित हैं। प्रत्येक फ्लैट का अनुमानित प्लिंथ क्षेत्रफल 49.90 वर्ग मीटर है, जिसमें साझा क्षेत्र भी शामिल है।

बुकिंग के लिए प्रति फ्लैट एक लाख रुपये जमा करने होंगे। डीडीए के अनुसार, दशहरा के दौरान शुरू की गई योजना के तहत पहले उपलब्ध कराए गए सभी फ्लैट बुकिंग शुरू होने के दो घंटे के भीतर बुक हो गए थे। इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए अतिरिक्त फ्लैटों की पेशकश की जा रही है।