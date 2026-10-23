27 अक्टूबर तक सऊदी और 31 अक्टूबर तक रियाद... सुरक्षा की खातिर इंडिगो ने उड़ानें की रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब के दम्मम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए घातक हमले के बाद वहां की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इंडिगो ने रियाद आने-जाने वाली अपनी उड़ानों को 31 अक्टूबर तक रद कर दिया है। वहीं, जेद्दा, दम्मम और मदीना के लिए सेवाएं 27 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी।

एक्स (पहले ट्विटर) पर जारी एक ट्रैवल एडवाइजरी में एयरलाइन ने बताया कि यह फैसला मौजूदा सुरक्षा स्थिति का बारीकी से आकलन करने के बाद लिया गया है। एयरलाइन ने क्या बयान जारी किया? एयरलाइन ने कहा, “यात्रा परामर्श। सुरक्षा की बदलती स्थिति को देखते हुए और सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद रियाद आने-जाने वाली इंडिगो की उड़ानें 31 अक्टूबर 2026 (इस तारीख सहित) तक रद रहेंगी, जबकि जेद्दा, दम्मम और मदीना आने-जाने वाली उड़ानें 27 अक्टूबर 2026 (इस तारीख सहित) तक रद रहेंगी।”

प्रभावित यात्रियों से कैसे किया जा रहा संपर्क? इंडिगो ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और हालात का जायजा लेने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रही है। एयरलाइन ने कहा, "हमारे ग्राहकों और क्रू की सुरक्षा और भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" साथ ही बताया कि प्रभावित यात्रियों को बुकिंग के समय दी गई संपर्क जानकारी के जरिए सूचित किया जा रहा है।