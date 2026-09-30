दिल्ली में 35 लाख से कम में DDA के EWS फ्लैट पाने का सुनहरा मौका, 7 अक्टूबर से शुरू होगा आवेदन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए जनता आवास योजना के दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। योजना में रोहतक रोड पर जखीरा फ्लाईओवर के पास स्थित 209 ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल किए गए हैं।

इनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण सात अक्टूबर से शुरू होगा और सात दिसंबर तक चलेगा। आवंटन के लिए 15 दिसंबर को कंप्यूटर आधारित ड्रा निकाला जाएगा। डीडीए ने योजना का औपचारिक परिपत्र 24 सितंबर को जारी किया है। कीमत 34.86 लाख से 35.50 लाख रुपये इन फ्लैटों की कीमत 34.86 लाख से 35.50 लाख रुपये के बीच रखी गई है। फ्लैटों का क्षेत्रफल करीब 61.48 से 62.77 वर्ग मीटर है। डीडीए के मुताबिक योजना का उद्देश्य आम नागरिकों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को अपेक्षाकृत किफायती आवास उपलब्ध कराना है।