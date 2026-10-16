लापरवाही से गई DDA इंजीनियर की जान, पटियाला हाउस कोर्ट का बीमा कंपनी को 1.43 करोड़ मुआवजा देने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कार्यकारी अभियंता प्रवीण कुमार जैन के परिवार को ब्याज सहित करीब 1.43 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इसमें पत्नी को 20 लाख रुपये तुरंत जारी करने और शेष राशि 60 मासिक किस्तों वाली सावधि जमा में रखने का आदेश दिया गया। परिवार को मिलेगा 1.43 करोड़ रुपये मुआवजा अधिकरण ने बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम पहले जमा करने और बाद में कार के चालक व मालिक से वसूली करने का अधिकार दिया है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी डाॅ. अभिलाष मल्होत्रा ने कहा कि हादसा कार चालक गुलफाम की लापरवाही से हुआ था। 17 सितंबर 2022 को आरके पुरम में सीएनजी पंप के पास उसकी कार ने खड़ी डीटीसी बस को पीछे से टक्कर मार दी थी।