दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की मार्फ्ड फोटो पर महिला आयोग का एक्शन, AAP विधायक जरनैल सिंह को नोटिस

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इंटरनेट मीडिया पर साझा की गई आपत्तिजनक और छेड़छाड़ की गई तस्वीर के मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सख्त रुख अपनाया है।

आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने तस्वीर तत्काल इंटरनेट मीडिया से हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा है।

विधायक जरनैल सिंह को जारी किया नोटिस आयोग के अनुसार, यह तस्वीर विधायक जरनैल सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर साझा की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष व विस्तृत जांच कराने को कहा है।