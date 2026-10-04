दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डीबीजी रोड पर तीन कट किया बंद, जाम से मिली बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश बंधु गुप्ता रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मध्य रेंज ने तीन कट को ट्रायल के तौर पर बंद कर दिया है। एक अक्टूबर से लागू इस व्यवस्था के बाद पीक आवर्स में यातायात के प्रवाह में सुधार देखने को मिला है। पुलिस के मुताबिक, कट बंद करने से वाहनों की अनावश्यक क्रासिंग और मर्जिंग कम हुई है।

ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर यातायात के दबाव, उपलब्ध चौड़ाई और कट व चौराहों की स्थिति का आकलन करने के बाद यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक, कुछ कट का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम हो रहा था, लेकिन इनसे वाहनों की क्रास मूवमेंट बढ़ रही थी, जिससे जाम और टकराव की स्थिति बनती थी।

जिन तीन कट को बंद किया गया है, उनमें केशव कुंज के पास फुटओवर ब्रिज के नीचे का कट, पीपी ज्वैलर्स कट और बाली नर्सिंग होम के आगे वाला कट शामिल है। ट्रायल के दौरान स्थानीय निवासियों, आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और आसपास के संगठनों से मिली प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही है।

ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, तीनों कट की व्यवस्था का लगातार आकलन किया जाएगा। ट्रायल के नतीजों और स्थानीय प्रतिक्रिया के आधार पर तकनीकी व प्रशासनिक रूप से संभव होने पर इन्हें स्थायी रूप से बंद करने पर विचार किया जा सकता है।