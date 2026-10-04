JNU में स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर ABVP का धरना 100 घंटे पार, CMO के इस्तीफे की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का अनिश्चितकालीन धरना 100 घंटे से अधिक समय से जारी है।

एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि इतने लंबे समय बाद भी प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत करने आया है।



एबीवीपी ने स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की जवाबदेही तय करने और उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र का मेडिकल, प्रशासनिक और वित्तीय आडिट कराने की मांग उठाई है।