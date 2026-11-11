बॉस बनकर 50 लाख की साइबर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित को पूरी राशि वापस मिली

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आइएफएसओ) यूनिट ने ''बास इंपरसोनेशन'' (कंपनी के मालिक का फर्जी प्रोफाइल बनाकर) के जरिए 50 लाख की साइबर धोखाधड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र से दो आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

अदालत के आदेश के बाद पीड़ित कंपनी को ठगी गई पूरी 50 लाख की राशि वापस दिला दी गई। डीसीपी गौरव त्यागी के मुताबिक 21 अक्टूबर को शिकायतकर्ता एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर राजीव कुमार ने आइएफएसओ में शिकायत दर्ज कराकर बताया कि 16 अक्टूबर को ठग ने वाट्सएप पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की फोटो और नाम का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट बना उन्हें फोन किया।

जब करवा लिए 50 लाख ट्रांसफर.. एमडी के असली नंबर ब्लॉक कर दिया और अपने नंबर को एमडी सर नाम से सेव करवा दिया। आपात स्थिति और असली निर्देश होने का झांसा देकर ठग ने मैनेजर से कंपनी के बंधन बैंक खाते में 50 लाख ट्रांसफर करवा लिए।

21 अक्टूबर को ठग ने एक और कंपनी के नाम पर 48 लाख और भेजने की मांग की। हालांकि, मैनेजर ने इस बार एमडी से सीधे संपर्क कर वेरिफिकेशन किया, जिससे यह दूसरा ट्रांजक्शन रोक लिया गया। एसीपी प्रेम चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी जांच करते हुए बैंक खाते और उसमें इस्तेमाल सिमकार्ड को ट्रेस कर लिया।