दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का कहर, अस्पतालों में श्वास रोगियों की भीड़ बढ़ी

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दीपावली के बाद दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव ने अब अस्पतालों में श्वास और नेत्र संबंधी मरीजों की संख्या को बढ़ा दिया है। राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में श्वास संबंधी समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

पूर्वी, पश्चिमी, बाहरी और दक्षिणी दिल्ली के अस्पतालों में भी प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। सांस लेने में परेशानी, खांसी, अस्थमा, आंखों में जलन और एलर्जी की शिकायतें बढ़ रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका अधिक असर दिखाई दे रहा है।

डीडीयू में पहुंचे 200 से अधिक मरीज पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में प्रदूषण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर इमरजेंसी और ओपीडी में करीब 200 मरीज पहुंच चुके हैं। इनमें सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, आंखों में तेज जलन और एलर्जी की शिकायत वाले मरीज शामिल हैं। अस्पताल पहुंचने वालों में बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों की संख्या अधिक है। बाहरी दिल्ली में भी बढ़े मरीज बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में श्वास और नेत्र संबंधी समस्याओं को लेकर करीब 200 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें शामिल अस्पताल में पहुंच रहे बच्चों में ज्यादातर आंखों में जलन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने बताया कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है।

जीटीबी में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में सांस संबंधी समस्याओं को लेकर प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। स्वामी दयानंद सरकारी अस्पताल के बाल रोग चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रदूषण से बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल में पहुंच रहे बच्चों में ज्यादातर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं।