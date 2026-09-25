2 अक्टूबर को केवल कैश चलेगा... MDR चार्ज के विरोध में देशभर के व्यापारी, गांधी जयंती पर ‘नो UPI डे’ की अपील

स्वदेश कुमार, नई दिल्ली। चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) ने 15 अक्टूबर से 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है।

सीटीआई ने दिल्ली समेत देशभर के दुकानदारों और व्यापारियों से दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती को नो यूपीआई डे मनाने और अपनी यूपीआ मशीनों को काले कपड़े से ढककर केवल नकदी में लेनदेन करने की अपील की है।

छह करोड़ व्यापारियों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल और अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से देश के करीब छह करोड़ व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे यूपीआइ लेनदेन में 50 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है और देश में फिर से नकदी का प्रचलन बढ़ सकता है।