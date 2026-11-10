दिल्ली में दूषित पेयजल से हजारों लोग परेशान, नलों से सीवर जैसी बदबू आने से बीमारियों का बढ़ा खतरा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम विनोद नगर समेत आसपास के इलाकों में पिछले 20 दिनों से दूषित पेयजल की आपूर्ति ने हजारों लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।

घरों के नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। स्थिति ऐसी है कि लोग जल बोर्ड के नलों से आने वाले पानी को पीना तो दूर, घरेलू कामों में इस्तेमाल करने से भी कतरा रहे हैं। दीवाली पर भी लोगों को स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं हुआ।

घरों में पेयजल कनेक्शन होने के बावजूद परिवारों को अपनी प्यास बुझाने के लिए निजी प्लांट से पानी के जार खरीदने पड़ रहे हैं। इससे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जल बोर्ड की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है।

रोजाना खरीदने पड़ रहे पानी के जार यह समस्या पश्चिम विनोद नगर के ए, बी और ई ब्लॉक के साथ नॉर्थ ब्लॉक और मंडावली के पाल मोहल्ले में भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नल खोलते ही पानी से सीवर जैसी तेज दुर्गंध आने लगती है, जिससे पूरा घर बदबू से भर जाता है।

पानी की स्थिति देखकर लोग इसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने में करने से डर रहे हैं। मजबूरी में परिवारों को रोजाना 30 से 40 रुपये खर्च कर पानी के जार खरीदने पड़ रहे हैं। लोगों के पीने के पानी के लिए अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ रही है।

स्थानीय निवासी राधेश्याम ने बताया कि 20 दिनों से अधिक समय से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि पेयजल और सीवर की पाइपलाइन आपस में मिलने के कारण घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है। लोगों को आशंका है कि इस पानी के इस्तेमाल से पेट संबंधी बीमारियां फैल सकती हैं।