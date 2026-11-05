फ्लाइट छूटने पर यात्री को 71000 का मुआवजा, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश; चेक-इन में देरी का नहीं मिला सबूत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट छूटने के मामले में नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन को यात्री को 71,587 रुपये देने का आदेश दिया है।

आयोग ने कहा कि एयरलाइन यात्री के चेक-इन काउंटर पर देरी से पहुंचने का कोई ठोस सुबूत पेश नहीं कर सकी। एयरलाइन ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं कराई।

एयरलाइन को 71,587 रुपये देने का आदेश

आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारीक अहमद की पीठ ने यात्री की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आयोग ने कहा कि एयरलाइन यात्री के देर से पहुंचने के दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।

ऐसे में आयोग ने दूसरी टिकट के 11,587 रुपये लौटाने, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा व मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया। ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही से छूटी फ्लाइट शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही और गलत जानकारी के कारण उसकी फ्लाइट छूट गई। इसके बाद उसे उसी दिन दूसरी टिकट खरीदनी पड़ी। शिकायत के अनुसार, यात्री ने 22 जून 2025 को दिल्ली से बेंगलुरु जाने और 28 जून को वापस लौटने के लिए टिकट बुक कराई थी। उसकी फ्लाइट सुबह 6:45 बजे की थी और वह सुबह करीब 5:45 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था।