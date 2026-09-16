दिल्ली के कनॉट प्लेस में अचानक गिरा रेड लाइट का पोल, ऑटो-स्कूटी आई चपेट में; बच्चा समेत दो घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनाट प्लेस के आउटर सर्किल पर मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मिंटो ब्रिज के पास अचानक रेड लाइट का पोल सड़क पर गिर गया। हादसे के समय सड़क पर भारी यातायात था।

पोल की चपेट में एक आटो और स्कूटी आ गई। हादसे में आटो में सवार एक बच्चा और स्कूटी सवार घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

ऑटो और स्कूटी क्षतिग्रस्त पुलिस के अनुसार, हादसा रात करीब 9:30 बजे आउटर सर्किल पर मिंटो ब्रिज के पास हुआ। अचानक रेड लाइट का पोल गिरने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। पोल की चपेट में आने से आटो और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई।