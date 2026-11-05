ब्राह्मण महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर बढ़ सकती है नेहा बोरा की मुश्किल, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ब्राह्मण महिलाओं और मंदिरों के पुजारियों को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने बुधवार को उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेहा के बयान से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य और तनाव फैल सकता है।

अमित सचदेवा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

अमिता सचदेवा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 के तहत पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

यदि पुलिस कुछ दिनों में कार्रवाई नहीं करती है, तो वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क करेंगी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख करेंगी। यह विवाद दो नवंबर को सामने आए नेहा बोरा के एक पुराने वीडियो से शुरू हुआ।

उठा ब्राह्मण महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इसमें उन्होंने ब्राह्मण महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि मंदिरों के भीतर पुजारियों द्वारा दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। उन्होंने उन्नाव और कठुआ की घटनाओं का भी जिक्र किया था।