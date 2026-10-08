DU की सुरक्षा को लेकर देर रात नॉर्थ कैंपस पहुंचीं सीएम रेखा, छात्राओं की सुनी समस्याएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार देर रात नॉर्थ कैंपस का दौरा किया। वह छात्राओं के साथ कैंपस में घूमीं और सुरक्षा व्यवस्था का मौके पर जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति देखी और यह जानकारी ली कि कितने कैमरे लगाए गए हैं और इनमें से कितने सक्रिय हैं। इसके साथ ही उन्होंने डीयू के विभिन्न हिस्सों में मौजूद डार्क स्पॉट और छात्राओं के लिए असुरक्षित माने जाने वाले स्थानों की भी जानकारी ली।