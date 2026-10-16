नवरात्र में दिल्ली में 1400 बेटियों को बांटी गई साइकिल, सीएम रेखा गुप्ता ने किया कन्या पूजन

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर आज शालीमार बाग स्थित सीएम श्री स्कूल में माँ स्वरूपा बेटियों का कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी सनातन संस्कृति कितनी अद्भुत है! जिन माँ जगदम्बा के चरणों में संपूर्ण सृष्टि शीश नवाती है, उन्हीं माँ का साक्षात स्वरूप हम नन्हीं कन्याओं में देखते हैं। उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करना, उनका पूजन करना और उनसे आशीर्वाद पाना परम सौभाग्य है। इस पावन अवसर पर 1,400 बेटियों को साइकिलें भी प्रदान कीं, ताकि उनकी शिक्षा की राह सुगम हो और वे अपने सपनों को साकार कर सकें। माँ भगवती से प्रार्थना है कि उनकी कृपा हमारी हर बेटी पर बनी रहे। हर बेटी विद्या, साहस और सामर्थ्य से संपन्न होकर जीवन में खूब आगे बढ़े। जय माता दी 🙏 #ShardiyaNavratri