दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास खिदमत रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू
नेहरू प्लेस के खिदमत रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर शुक्रवार सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई।
HighLights
नेहरू प्लेस के खिदमत रेस्टोरेंट में लगी आग।
रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय प्रभावित।
आग पर एक घंटे में काबू, कोई जनहानि नहीं।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक, नेहरू प्लेस के कालकाजी मेन रोड स्थित खिदमत रेस्टोरेंट की इमारत में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। यह घटना ई-9 स्थित इस इमारत की दूसरी मंजिल पर बने एक कार्यालय में हुई।
सुबह के वक्त जब इलाके में लोगों की आवाजाही शुरू ही हो रही थी, तभी रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल से काले धुएं का गुबार निकलता देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। हालात को देखते हुए वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस घटना की सूचना दी।
दमकल विभाग की कार्रवाई
फायर ब्रिगेड के एसटीओ (STO) मनीष के मुताबिक, विभाग को सुबह लगभग 10.30 बजे रेस्टोरेंट में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई थी। कॉल मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर तुरंत पांच फायर टेंडर (दमकल की गाड़ियां) भेजे गए। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग एक घंटे के अंदर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया।
टला बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं
इस घटना में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि आग सुबह कार्यालय खुलने के समय से पहले ही लग गई थी। उस वक्त दफ्तर में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते इस आगजनी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल, पुलिस और दमकल विभाग द्वारा आग लगने के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।
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