दिल्ली: मौजपुर के रेस्टोरेंट में आग से मची अफरातफरी, जान बचाने के लिए लोगों ने पहली मंजिल से लगाई छलांग
दिल्ली के मौजपुर स्थित उधम रेस्टोरेंट के किचन में मंगलवार रात आग लग गई। जान बचाने के लिए लोग पहली ...और पढ़ें
HighLights
मौजपुर के उधम रेस्टोरेंट के किचन में लगी आग
जान बचाने के लिए लोग पहली मंजिल से कूदे
कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मौजपुर इलाके में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां स्थित उधम रेस्टोरेंट के किचन में अचानक आग लग गई। आग देखते ही मौके पर अफरातफरी मच गई और अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग पहली मंजिल से ही नीचे कूदने लगे।
पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार रात करीब 10:34 बजे की है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है।
कर्मचारियों ने बचाई जान, आग पर काबू पाया
मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बिना घबराए सूझबूझ दिखाई और खुद ही आग बुझाने के काम में जुट गए। जिसकी वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। हालांकि, एहतियात के तौर पर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी भी तुरंत मौके पर पहुंच गई थी।
आग लगने के कारणों का पता लगा रही पुलिस
इस पूरे हादसे में सबसे राहत की बात यह रही कि आग लगने और अफरातफरी मचने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। साथ ही, सभी लोग सुरक्षित भी हैं। रेस्टोरेंट के किचन में यह आग किन कारणों से लगी, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आ पाएगी।