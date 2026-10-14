दिल्ली: मौजपुर के रेस्टोरेंट में आग से मची अफरातफरी, जान बचाने के लिए लोगों ने पहली मंजिल से लगाई छलांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मौजपुर इलाके में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां स्थित उधम रेस्टोरेंट के किचन में अचानक आग लग गई। आग देखते ही मौके पर अफरातफरी मच गई और अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग पहली मंजिल से ही नीचे कूदने लगे।

पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार रात करीब 10:34 बजे की है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने बचाई जान, आग पर काबू पाया मिली जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने बिना घबराए सूझबूझ दिखाई और खुद ही आग बुझाने के काम में जुट गए। जिसकी वजह से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। हालांकि, एहतियात के तौर पर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी भी तुरंत मौके पर पहुंच गई थी।